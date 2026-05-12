Инфляция в США ускорилась до 3,8% на фоне войны с Ираном
Темпы инфляции в США в апреле достигли 3,8% в годовом выражении, что стало максимальным уровнем почти за три года. Об этом сообщило профильное подразделение Министерство труда США, передает ТАСС.
Согласно данным ведомства, в апреле потребительские цены в стране выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте показатель составлял 0,9%, в феврале – 0,3%.
В сообщении также отмечается, что к ускорению инфляции приводят последствия американо-израильской войны с Ираном, прежде всего в сфере энергетики. По данным Минтруда, бензин в апреле подорожал на 5,4%, тогда как в марте рост составлял 21,2%. В целом цены на энергоносители увеличились на 3,8% после роста на 10,9% месяцем ранее.
14 апреля Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что мировая экономика рискует вернуться к темпам роста периода пандемии коронавируса, если цены на нефть сохранятся на уровне около $100 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно оценке фонда, в неблагоприятном сценарии глобальный рост в 2026 г. составит лишь 2,5% – это самый слабый показатель со времен пандемии COVID-19, а средняя мировая инфляция ускорится до 5,4%.
8 апреля «Ведомости» писали, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к ускорению мировой инфляции и, как следствие, ужесточению денежно-кредитной политики центробанков ряда западных стран. По мнению опрошенных экспертов, это затронет в первую очередь ЕС, Великобританию и Японию, экономики которых находятся в зависимом положении от импорта энергоресурсов.