В ЕС создадут единый рынок капитала
Шесть стран с крупнейшими экономиками ЕС – Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и Нидерланды – договорились о создании единого рынка капитала. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, принятый европейскими министрами финансов.
Рынок позволит интегрировать «раздробленные европейские рынки капитала». Это является частью плана ЕС по перенаправлению сбережений граждан, которые сейчас простаивают на банковских депозитах, в «более продуктивные» инвестиции в Европе.
«Доступ к столь значительному объему капитала для инвестиций значительно повысит шансы блока на конкуренцию с Соединенными Штатами и Китаем», – говорится в материале.
В октябре 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу для конкуренции с США и Азией. Он говорил, что европейскому бизнесу необходим «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», который позволит быстро и эффективно привлекать инвестиции для развития.