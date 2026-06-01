В ЕС создадут единый рынок капитала

В октябре 2025 г. канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал создать Европейскую фондовую биржу для конкуренции с США и Азией. Он говорил, что европейскому бизнесу необходим «достаточно широкий и глубокий рынок капитала», который позволит быстро и эффективно привлекать инвестиции для развития.