Кабмин разработает подходы к регулированию данных цифровых платформ
Минэкономразвития и Минцифры по поручению правительства конца 2026 г. подготовят предложения по регулированию оборота данных цифровых платформ и дальнейшему развитию этого сегмента экономики. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает «РИА Новости».
По его словам, задачи были поставлены по итогам стратегической сессии по развитию цифровых платформ, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.
В ходе обсуждения также был затронут вопрос перемещения бизнеса между цифровыми площадками. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что предприниматели при переходе с одного маркетплейса на другой зачастую теряют накопленные данные и клиентские базы, фактически начиная работу заново. Кроме того, по словам Новака, профильные ведомства подготовят отдельный доклад о роли и перспективах цифровых платформ в российской экономике.
Вице-премьер подчеркнул, что цифровые сервисы продолжают активно проникать в различные отрасли. По его оценке, на товары и услуги, реализуемые через цифровые платформы, сегодня приходится около 8,5% российской экономики. Новак отметил, что Россия входит в число мировых лидеров по развитию этого сегмента наряду с Евросоюзом, США и Китаем.
25 мая Новак на совещании с Мишустиным сообщил, что субъекты малого и среднего предпринимательства сегодня составляют около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. По словам Новака, на цифровых торговых площадках работают около 1 млн продавцов, из которых подавляющее большинство относится к сектору малого и среднего бизнеса. Он также напомнил, что с 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике. Для его реализации подготовлены необходимые подзаконные акты, часть из которых уже утверждена.