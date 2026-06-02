Кабмин разработает подходы к регулированию данных цифровых платформ

25 мая Новак на совещании с Мишустиным сообщил, что субъекты малого и среднего предпринимательства сегодня составляют около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. По словам Новака, на цифровых торговых площадках работают около 1 млн продавцов, из которых подавляющее большинство относится к сектору малого и среднего бизнеса. Он также напомнил, что с 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике. Для его реализации подготовлены необходимые подзаконные акты, часть из которых уже утверждена.