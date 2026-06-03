В Минфине допустили продление действия нулевой пошлины на импортный бензин

В середине октября 2025 г. министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что правительство России решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка. Другой мерой стало применение потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Также было принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.