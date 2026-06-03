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Главная / Экономика /

В Минфине допустили продление действия нулевой пошлины на импортный бензин

Ведомости

Обнуление импортной пошлины на бензин, срок действия которого истекает в конце июня, может быть продлено. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Такие предложения от Минэнерго есть. Мы их поддерживаем», – сказал Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра уточнил, что ведомство не прорабатывает предложений по обнулению акциза на 95-й бензин, полученный путем смешения на нефтебазах 92-го бензина и октаноповышающих присадок.

В середине октября 2025 г. министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что правительство России решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка. Другой мерой стало применение потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Также было принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.

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