Швецов предложил открыть экспорт вооружения для компаний ВПК
«У нас монополизирован экспорт. Компания военно-промышленного комплекса не может привлечь деньги на биржу, потому что единственным покупателем может быть Минобороны. А если оно захочет идти на экспорт, нужно отдать фактически всю прибыль экспортирующей организации. Поэтому это тоже заблокировано», – отметил он.
Швецов предложил открыть экспорт для компаний ВПК, поскольку Россия сильна в производстве вооружения. По его словам, это является одним из немногих потенциальных секторов, который административно ограничен.
14 мая первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что выручка от экспорта российских вооружений в 2025 г. составила $15 млрд. Он отметил, что текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз.