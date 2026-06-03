Швецов предложил открыть экспорт вооружения для компаний ВПК

«У нас монополизирован экспорт. Компания военно-промышленного комплекса не может привлечь деньги на биржу, потому что единственным покупателем может быть Минобороны. А если оно захочет идти на экспорт, нужно отдать фактически всю прибыль экспортирующей организации. Поэтому это тоже заблокировано», – отметил он.