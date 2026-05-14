Выручка от экспорта российских вооружений в 2025 году достигла $15 млрд

30 января президент Владимир Путин в ходе совещания по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности заявил, что продукция военного назначения была поставлена в более чем 30 стран, а объем выручки превысил $15 млрд. При этом глава государства отметил, что полученные результаты позволяют направить средства на модернизацию предприятий ОПК. Президент добавил, что Россия расширяет военно-техническое сотрудничество с 14 государствами и реализует свыше 340 совместных проектов.