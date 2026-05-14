Выручка от экспорта российских вооружений в 2025 году достигла $15 млрд
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что выручка от экспорта российских вооружений в 2025 году составила $15 млрд.
«Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес Министерства обороны России, по линии военно-технического сотрудничества в 2025 г. наша выручка составила 15 миллиардов долларов, а текущий портфель заказов превышает это значение почти в пять раз», – сказал Мантуров на Съезде машиностроителей России в Национальном центре «Россия».
30 января президент Владимир Путин в ходе совещания по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности заявил, что продукция военного назначения была поставлена в более чем 30 стран, а объем выручки превысил $15 млрд. При этом глава государства отметил, что полученные результаты позволяют направить средства на модернизацию предприятий ОПК. Президент добавил, что Россия расширяет военно-техническое сотрудничество с 14 государствами и реализует свыше 340 совместных проектов.
9 марта Стокгольмский институт изучения проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг стран по поставкам вооружения по состоянию на 2026 год. В поставках боевых самолетов Россия заняла 6 место (68 единиц техники); по планируемым к продаже и поставке системам противовоздушной обороны Россия находится на 4 месте (43). По производству танков — на пятом (279), в области продаж боевых кораблей — на шестом (3).
В 2024 г. портфель заказов на экспорт российского вооружения составил $55 млрд. Иностранным заказчикам поставили более 30 наименований современных образцов вооружения.