Силуанов отказал регионам в праве отменять федеральные налоговые льготы

Минфин не согласился с предложением дать регионам право самим решать, применять ли льготу к части федерального налога, зачисляемой в региональный бюджет. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФа.