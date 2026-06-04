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Главная / Экономика /

Силуанов отказал регионам в праве отменять федеральные налоговые льготы

Ведомости

Минфин не согласился с предложением дать регионам право самим решать, применять ли льготу к части федерального налога, зачисляемой в региональный бюджет. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков привел случай с обнулением налога на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности. Малков указал, что из-за этой льготы регион недополучил 5 млрд руб.

Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, предложил Минфину дать регионам «второй ключ», который откроет им возможность самим распределять льготы и региональную часть федерального бюджета.

Силуанов не согласился с инициативой. Во-первых, отметил он, регион хоть и «недосчитал» выпадающие доходы, все же не учел, сколько получил дополнительно в виде НДФЛ, имущественных налогов и новых рабочих мест, которые появились при действии льготного режима.

Во-вторых, Силуанов не согласен с предложением одному уровню власти вмешиваться в полномочия и компетенцию другого уровня власти. Министр считает, что это расстроит систему иерархии и ответственности за свои полномочия и, «соответственно, инструментарий, который достигается и реализуется для достижения этих полномочий».

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