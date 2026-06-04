Ефимов: Москва сократила инвестрасходы после дефицита бюджета в 200 млрд рублей

«Мы столкнулись впервые за последние годы с реальным дефицитом бюджета, более 200 млрд руб. <...> Это заставляет нас более сдержанно подходить к программам», – сказал он на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФа.