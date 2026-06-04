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Главная / Экономика /

Ефимов: Москва сократила инвестрасходы после дефицита бюджета в 200 млрд рублей

Ведомости

Власти Москвы сократили инвестиционные расходы на 10% после дефицита бюджета в 200 млрд руб. в 2025 г. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы столкнулись впервые за последние годы с реальным дефицитом бюджета, более 200 млрд руб. <...> Это заставляет нас более сдержанно подходить к программам», – сказал он на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФа.

Ефимов отметил при этом, что сокращение не означает ухудшения инвестиционной политики. Он заверил, что поставленные столичными властями задачи, особенно в части защищенных статей, будут выполнены.

В марте мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва решила оптимизировать бюджет на фоне замедления роста доходов. За два месяца они выросли на 2% при плановых 6,5%. Инвестпрограммы перенесут на более поздние сроки или отменят отдельные проекты благоустройства и культурно-массовые мероприятия. Реновация и строительство метро, подчеркнул Собянин, будут идти по графику.

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