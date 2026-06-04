Налоговые поступления от САР выросли в 12 раз с 2023 года

Налоговые поступления от САР выросли в 12 раз с 2023 годаОни составили 91,5 млрд рублей
Переезд компаний в специальные административные районы (САР) увеличил налоговые поступления в 12 раз до 91,5 млрд руб. Об этом рассказал статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексея Сазанов на сессии «Налоговая система: внутренние ориентиры и международное сотрудничество» в рамках ПМЭФа.
«Если у нас компании, которые переехали в САРы, в 2023 г. заплатили нам 7,5 млрд руб. совокупных доходов и сборов, то уже вот в 2025 г. эти сборы, эти поступления, фискальные поступления составили 91,5 млрд руб.», – сказал он.
Сазанов отметил, что это те налоги, которые не были бы получены, если бы эти компании не переехали в РФ.
САРы появились в России в 2018 г. для привлечения российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом. Основные преимущества переезда на эти территории – обширные налоговые льготы. В частности, резиденты получают снижение ставок по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным доходам. Также резиденты САРов могут применять иностранное корпоративное право вплоть до 2039 г.