Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,858-0,02%VEON-RX59,7+4,01%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 584,81-0,64%RTSI1 110,17-0,64%RGBI119,11+0,02%RGBITR785,29+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Налоговые поступления от САР выросли в 12 раз с 2023 года

Они составили 91,5 млрд рублей
Ведомости

Переезд компаний в специальные административные районы (САР) увеличил налоговые поступления в 12 раз до 91,5 млрд руб. Об этом рассказал статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексея Сазанов на сессии «Налоговая система: внутренние ориентиры и международное сотрудничество» в рамках ПМЭФа.

«Если у нас компании, которые переехали в САРы, в 2023 г. заплатили нам 7,5 млрд руб. совокупных доходов и сборов, то уже вот в 2025 г. эти сборы, эти поступления, фискальные поступления составили 91,5 млрд руб.», – сказал он.

Сазанов отметил, что это те налоги, которые не были бы получены, если бы эти компании не переехали в РФ.

САРы появились в России в 2018 г. для привлечения российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом. Основные преимущества переезда на эти территории – обширные налоговые льготы. В частности, резиденты получают снижение ставок по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным доходам. Также резиденты САРов могут применять иностранное корпоративное право вплоть до 2039 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь