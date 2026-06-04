Налоговые поступления от САР выросли в 12 раз с 2023 года

САРы появились в России в 2018 г. для привлечения российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом. Основные преимущества переезда на эти территории – обширные налоговые льготы. В частности, резиденты получают снижение ставок по налогу на прибыль с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным доходам. Также резиденты САРов могут применять иностранное корпоративное право вплоть до 2039 г.