Шепелева: ФНС берет данные по трансграничным сделкам у самих компаний
Федеральная налоговая служба (ФНС) при трансграничных сделках истребует данные напрямую у компаний-налогоплательщиков, чтобы не передавать эту информацию третьей стороне. Об этом заявила замруководителя ФНС Юлия Шепелева на ПМЭФе в контексте международного налогового обмена.
«Истребование информации и документов непосредственно у налогоплательщика, который совершает эту сделку, это гораздо более верный подход, чем истребование этой информации у третьей стороны», – сказала она.
Шепелева задалась вопросом, зачем истребовать данные через международный обмен по каким-либо операциям, если есть возможность «взять эти данные у вас».
В конце 2025 г. ФНС обновила перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией. В новый список вошли 71 государство, а также девять территорий. Список пополнили Молдавия, Кения, Монголия, Таиланд, Уганда. Исключены из списка Бермуды, Британские Виргинские Острова, Гибралтар.