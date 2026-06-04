Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,824-0,34%VEON-RX59,7+4,01%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 579,9-0,82%RTSI1 093,91-2,1%RGBI119,1+0,01%RGBITR785,19+0,04%
Главная / Экономика /

Шепелева: ФНС берет данные по трансграничным сделкам у самих компаний

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) при трансграничных сделках истребует данные напрямую у компаний-налогоплательщиков, чтобы не передавать эту информацию третьей стороне. Об этом заявила замруководителя ФНС Юлия Шепелева на ПМЭФе в контексте международного налогового обмена.

«Истребование информации и документов непосредственно у налогоплательщика, который совершает эту сделку, это гораздо более верный подход, чем истребование этой информации у третьей стороны», – сказала она.

Шепелева задалась вопросом, зачем истребовать данные через международный обмен по каким-либо операциям, если есть возможность «взять эти данные у вас».

В конце 2025 г. ФНС обновила перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией. В новый список вошли 71 государство, а также девять территорий. Список пополнили Молдавия, Кения, Монголия, Таиланд, Уганда. Исключены из списка Бермуды, Британские Виргинские Острова, Гибралтар.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её