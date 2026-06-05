«Опора России»: в РФ введут единые правила для маркировки отечественных товаров

«Сделано в России» означает, что производство размещено в РФ, принадлежит российским юридическим или физическим лицам, уплата налогов происходит в России, а основные сотрудники – граждане России, перечислил Садченков. «Российский бренд» же значит, что интеллектуальная собственность и юридическое лицо принадлежат российским юридическим лицам и гражданам. В этом случае допускается производство за пределами страны либо с высокой долей иностранных компонентов.