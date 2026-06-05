«Опора России»: в РФ введут единые правила для маркировки отечественных товаров
В России введут единые правила для маркировки отечественных товаров. Партия «Единая Россия» и организация «Опора России» приняли участие в разработке законопроекта, который вводит в правовое поле обозначения «Сделано в России» и «Российский бренд», рассказал член президиума «Опоры России» Михаил Садченков в интервью газете «Коммерсантъ».
«Сделано в России» означает, что производство размещено в РФ, принадлежит российским юридическим или физическим лицам, уплата налогов происходит в России, а основные сотрудники – граждане России, перечислил Садченков. «Российский бренд» же значит, что интеллектуальная собственность и юридическое лицо принадлежат российским юридическим лицам и гражданам. В этом случае допускается производство за пределами страны либо с высокой долей иностранных компонентов.
Новые правила положат конец путанице и помогут покупателям, так как запросы на такое разделение товаров поступают постоянно, отметил член президиума «Опоры России». Пока для подтверждения происхождения действуют только механизмы вроде сертификатов СТ-1 и заключений Минпромторга, которые нужны для экспорта или субсидий.
Садченков также сообщил, что России появится АНО «Сделано в России», которое возьмет на себя системное управление: координацию, стандарты, контроль качества. Главная цель этого движения состоит в том, чтобы создать единую общественно-государственную кампанию по продвижению российских товаров, услуг и брендов.