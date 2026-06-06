Сечин сравнил ситуацию в мировой экономике с сосудом Пандоры
Мировая экономика из-за действий США стала заложником политических решений, которые принимаются в интересах крупных корпораций. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Глава «Роснефти» отметил, что мировой порядок, основанный на правилах, которые диктовались страной-гегемоном, рухнул в результате ее же действий, в результате в настоящее время производится попытка заменить мировую правовую систему правовой системой одной страны.
Такие международные институты, как Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Всемирный банк, система ограничения ядерных вооружений и другие из регуляторов «превратились в зомби», сказал Сечин. В частности, ООН оказалась на грани банкротства, не имея средств для выплаты зарплаты сотрудникам, а долг Вашингтона перед ней превысил $4 млрд, привел пример глава «Роснефти». По его мнению, само функционирование этой организации находится под угрозой.
К таким инструментам воздействия, как пандемии, разрушение цепочек поставок, санкции, эмбарго, вмешательство во внутренние дела, политические провокации, экономическое удушение, захват судов, подрыв трубопроводов, организация государственных переворотов, добавилось применение вооруженных сил, отметил Сечин. Бенефициарами этого стали в основном технологические, военные и финансовые корпорации, сформировавшие замкнутый круг бенефициаров, подчеркнул он.
«Ларец Пандоры открылся, и вылетевшие из него беды и напасти не вернутся обратно», – отметил глава «Роснефти»
Характеризуя перспективы развития ситуации в мировой энергетике и экономике в целом, он также привел слова британского государственного деятеля Уинстона Черчилля, сказанные им в 1942 г.: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала».