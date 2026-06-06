Сечин сравнил ситуацию в мировой экономике с сосудом Пандоры

Такие международные институты, как Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Всемирный банк, система ограничения ядерных вооружений и другие из регуляторов «превратились в зомби», сказал Сечин. В частности, ООН оказалась на грани банкротства, не имея средств для выплаты зарплаты сотрудникам, а долг Вашингтона перед ней превысил $4 млрд, привел пример глава «Роснефти». По его мнению, само функционирование этой организации находится под угрозой.