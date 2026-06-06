Сечин оценил объем ограничений в мировой торговле
Сечин обратил внимание, что в настоящее время торговые барьеры в мировой экономике перестали быть исключительной мерой, а санкционное давление стало нормой.
«По оценке экспертов, к октябрю прошлого года объем мирового товарного импорта, подпадающего под различные ограничения, достиг почти $3 трлн. За 12 месяцев – рост более чем в четыре раза. Уверен, что сегодня эта цифра еще выше», – отметил он.
Несмотря на изначально неправовой характер санкционных ограничений, за последние четыре года их применение выросло в разы, подчеркнул глава «Роснефти». По его словам, за последние 12 лет только против России было введено 32 000 санкций в разных, но связанных между собой юрисдикциях. Лидерство принадлежит США: эта страна ввела более 7400 рестрикций, за ними следуют Канада, Швейцария, Евросоюз, Норвегия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, Япония, а всего ограничения ввели более 50 стран, сказал Сечин.
Санкции – это инструмент получения преимуществ в недобросовестной конкуренции, отметил глава «Роснефти». Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предупреждал о негативном влиянии политики США на мировую экономику еще в 2007 г. – в своей мюнхенской речи.