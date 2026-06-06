Сечин оценил объем ограничений в мировой торговле

Несмотря на изначально неправовой характер санкционных ограничений, за последние четыре года их применение выросло в разы, подчеркнул глава «Роснефти». По его словам, за последние 12 лет только против России было введено 32 000 санкций в разных, но связанных между собой юрисдикциях. Лидерство принадлежит США: эта страна ввела более 7400 рестрикций, за ними следуют Канада, Швейцария, Евросоюз, Норвегия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, Япония, а всего ограничения ввели более 50 стран, сказал Сечин.