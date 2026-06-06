Сечин предупредил об угрозе мирового продовольственного кризиса
Глава «Роснефти» отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала предпосылкой для глобального кризиса. Кроме нефти и газа через Ормузский пролив проходит значительный объем экспорта других товаров, в том числе удобрений, напомнил он.
«Сбои в поставках, а также отсутствие стратегических запасов на этих рынках усиливают риск мирового продовольственного кризиса», – подчеркнул Сечин.
Он обратил внимание, что в январе – апреле 2026 г. мировые цены на удобрения взлетели почти на 60%. Это не может не вызвать скачка цен на продовольствие в ближайшие полгода, отметил Сечин.
Наиболее уязвимыми при этом окажутся Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии, заключил он.