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Инвестиции в электросети в ближайшие 25 лет могут составить почти $16 трлн

Ведомости

Инвестиции в электросети в мире в ближайшие 25 лет могут составить почти $16 трлн. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует расширения и модернизации всей энергетической инфраструктуры. По его словам, в ближайшие пять лет глобальный спрос на мощности дата-центров может вырасти почти втрое – до 220 ГВт, а более 70% этого объема придется на задачи, связанные с ИИ.

Если последние двести лет мировая экономика росла за счет потребления ископаемых энергоресурсов (уголь, нефть, газ), то в XXI в. энергосистема вступает в новую фазу – формируется модель «от молекул к электронам», ключевым элементом которой являются дата-центры, подчеркнул Сечин. В результате мир сегодня входит в фазу структурного роста потребления электричества, отметил он.

Глава «Роснефти» напомнил, что по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) мировой спрос на электроэнергию увеличится почти на 40%. Такие темпы требуют сбалансированного развития энергосистемы с опорой на стабильную и экономически эффективную генерацию, считает он.

В настоящее время дата-центры в мире потребляют около 500 ТВтч электроэнергии в год, что превышает общее потребление электричества во Франции, напомнил Сечин. По прогнозу МЭА, к 2035 г. этот показатель может вырасти в два с половиной раза – до 1200 ТВтч , что сопоставимо с текущим уровнем потребления России, добавил он.

Ключевым ограничением остаются электросети и хранение энергии, подчеркнул глава «Роснефти». Потребность в расширении и модернизации сетей достигнет 60 млн км к 2035 г. и 80 млн км к 2040 г., то есть фактически потребуется удвоение существующей инфраструктуры, отметил он.

Среднегодовые капитальные затраты в электросети должны составить порядка $600 млрд в год, что почти в два раза выше среднегодового уровня в предыдущие пять лет, отметил Сечин.

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