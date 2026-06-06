Инвестиции в электросети в ближайшие 25 лет могут составить почти $16 трлн

В настоящее время дата-центры в мире потребляют около 500 ТВтч электроэнергии в год, что превышает общее потребление электричества во Франции, напомнил Сечин. По прогнозу МЭА, к 2035 г. этот показатель может вырасти в два с половиной раза – до 1200 ТВтч , что сопоставимо с текущим уровнем потребления России, добавил он.