Сечин назвал энергополитику Китая примером сбалансированного развития энергетики

Также Китай обладает ощутимым конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию, подчеркнул глава «Роснефти». По его словам, она составляет около 9 центов за 1 кВт·ч для промышленности – на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции, и около 7 центов за кВт·ч для населения – на 58% ниже, чем в США., Только Россия находится на подобном уровне, уточнил Сечин.