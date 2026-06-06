Сечин назвал энергополитику Китая примером сбалансированного развития энергетики
Сечин отметил, что в стратегическом противостоянии со странными Запада Китай показывает непреодолимое преимущество плановой экономики и китайской экономической модели.
По его словам, Китай оказался наиболее подготовлен к кризису на Ближнем Востоке и его последствиям благодаря сбалансированному подходу к обеспечению энергобезопасности на основе реальной оценки рисков. Продуманная государственная политика страны позволила достичь значительного эффекта масштаба в развитии возобновляемых источников энергии., подчеркнул глава «Роснефти».
Создание дешевой городской и междугородней транспортной инфраструктуры в КНР позволило потребителям моторного топлива безболезненно воспользоваться доступными альтернативами, такими как электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси, отметил Сечин.
Также Китай обладает ощутимым конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию, подчеркнул глава «Роснефти». По его словам, она составляет около 9 центов за 1 кВт·ч для промышленности – на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции, и около 7 центов за кВт·ч для населения – на 58% ниже, чем в США., Только Россия находится на подобном уровне, уточнил Сечин.
В отличие от западных стран в Китае задача сдерживания роста цен на электроэнергию успешно решается, в том числе и за счет оптимизации распределения энергоресурсов и вычислительных мощностей, добавил он. В частности, энергоуправление КНР приняло план, предписывающий размещение дата-центров в регионах, богатых ресурсами новой генерации, уточнил главный исполнительный директор «Роснефти».
В настоящее время Китай управляет крупнейшей в мире энергосистемой с установленной мощностью генерации около 4 ТВт, что более чем в три раза превышает показатель США, отметил Сечин. в 2025 Г. в Китае было введено в эксплуатацию свыше 540 ГВт генерирующих мощностей, что эквивалентно половине установленной мощности всего Евросоюза и США, по отдельности, и превышает показатель Индии, сообщил он.
Одновременно с развитием возобновляемых источников энергии в Китае продолжается строительство тепловых электростанций, напомнил Сечин. Например, в 2025 г. в стране были введены в эксплуатацию 78 ГВт угольной электрогенерации, также планируются новые проекты общей мощностью 161 ГВт, сказал он.
Также Китай реализует крупнейшую программу по развитию атомной генерации – в стране эксплуатируется 61 атомный реактор из 438 действующих реакторов в мире и строится 39 реакторов, что составляет более половины всех строящихся атомных станций в мире, обратил внимание глава «Роснефти». В ближайшие 10 лет мощность атомной генерации в Китае может достичь 200 ГВт, а к 2050 г. – вырасти до 400–500 ГВт, сообщил он.
Помимо этого Китай лидирует в инвестициях в электросети, вкладывая в этот сектор около $100 млрд в год. По данным Международного энергетического агентства, общая протяженность магистральных линий электропередач в стране составляет порядка 1,6 млн км, что превышает совокупный показатель США, Евросоюза и Индии, отметил Сечин.