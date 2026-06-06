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Главная / Экономика /

Сечин оценил влияние блокады Ормузского пролива на рынке нефти

Ведомости

Блокада Ормузского права из-за вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном подрывает долгосрочный спрос на нефть и может вызвать очередной всплеск интереса к альтернативной энергетике. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) на главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. 

Глава «Роснефти» отметил, бенефициарами блокировки пролива стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене. По оценке Rystad Energy, при сохранении цен на нефть на уровне порядка $100/барр. американские нефтегазовые компании могут получить более $60 млрд дополнительной прибыли в 2026 г., а дополнительные налоговые поступления от компаний отрасли в бюджет США могут составить порядка $80 млрд, отметил Сечин. 

Он заявил, что источники роста добычи нефти в мире ограничены, так как рост добычи на американском сланце замедляется, а добыча нефти в Венесуэле требует значительных инвестиций. 

По словам Сечина, уроки блокады Ормузского пролива должны быть тщательно проанализированы, в результате чего должна быть построена система защиты. Но вместо этого Евросоюз вводит очередные санкции, а США продолжают прежнюю политику, отметил он. Риск сокращения российских поставок угрожает еще большими проблемами, чем текущий кризис, предупредил глава «Роснефти». 

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