Сечин оценил влияние блокады Ормузского пролива на рынке нефти

Глава «Роснефти» отметил, бенефициарами блокировки пролива стали американские компании, получившие неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене. По оценке Rystad Energy, при сохранении цен на нефть на уровне порядка $100/барр. американские нефтегазовые компании могут получить более $60 млрд дополнительной прибыли в 2026 г., а дополнительные налоговые поступления от компаний отрасли в бюджет США могут составить порядка $80 млрд, отметил Сечин.