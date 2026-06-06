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Главная / Экономика /

Глава «Роснефти» заявил о недофинансировании мировой энергетики

Ведомости

Иллюзии ускоренного энергетического перехода к зеленой энергетике наряду с игнорированием вопросов энергобезопасности привели к недофинансированию мировой энергетической отрасли. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что, по оценке Международного энергетического агентства, за последние 10 лет инвестиции в ископаемое топливо снизились более чем на 20%. 

Бо́льшая часть этого снижения пришлась на нефтяной сектор, где капитальные затраты упали на 35%, подчеркнул Сечин.

По мнению главы «Роснефти», это снижение – часть более широкого тренда сокращения инвестиций в промышленное производство. В прошлом году объем заявленных проектов снизился на 8%, отметил Сечин. 

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