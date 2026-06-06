Глава «Роснефти» заявил о недофинансировании мировой энергетики
Иллюзии ускоренного энергетического перехода к зеленой энергетике наряду с игнорированием вопросов энергобезопасности привели к недофинансированию мировой энергетической отрасли. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что, по оценке Международного энергетического агентства, за последние 10 лет инвестиции в ископаемое топливо снизились более чем на 20%.
Бо́льшая часть этого снижения пришлась на нефтяной сектор, где капитальные затраты упали на 35%, подчеркнул Сечин.
По мнению главы «Роснефти», это снижение – часть более широкого тренда сокращения инвестиций в промышленное производство. В прошлом году объем заявленных проектов снизился на 8%, отметил Сечин.