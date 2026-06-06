Сечин предупредил о стратегических рисках в мировой экономике
Мировая экономика вступила в полосу стратегических рисков, связанных с ростом фиктивного капитала и госдолга большинства стран. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Глава «Роснефти» отметил, что отказ от основополагающих принципов Бреттон-Вудской системы, связанных с золотым обеспечением, привел к масштабной необеспеченной эмиссии денег. С 2008 г. денежная масса в мире увеличилась на более чем $30 трлн, из которых на США и Еврозону пришлась почти половина, пояснил он.
Результатом такой политики стал масштабный переток капитала из реального сектора в виртуальный, приведший к гипертрофированному росту массы фиктивного капитала – объем превышает $500 трлн, что почти в 5 раз больше мирового ВВП, подчеркнул Сечин. За последние 20 лет это соотношение выросло в полтора раза, уточнил он.
Этот феномен не обошел стороной и отечественную финансовую систему – в России показатель приближается к 100%, обратил внимание Сечин.
Он также отметил, что, по данным Института международных финансов, за последние 15 лет объем мирового долга фактически удвоился. По оценке Международного валютного фонда, к концу 2026 г. общий госдолг Японии достигнет почти 205% ВВП, США – почти 130%, Франции – 120%, Великобритании – 105%, напомнил он.
При этом долг большинства стран не обеспечен реальными финансовыми активами, подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти». Например, физическое золото, находящееся в хранилищах США – более 14 000 т - покрывает лишь 5% от $39 трлн долга страны, заметил Сечин. При этом значительная часть золота, хранящегося в США, этой стране не принадлежит – более 40% этих запасов передано из других стран на хранение, напомнил он. По словам Сечина, примерно та же ситуация, с долгами стран-союзниц США: золотой запас Франции покрывает лишь 9% госдолга этой страны, Японии – 1,5%, Великобритании – чуть более 1%.
Таким образом, ключевые риски формируются внутри самой экономической системы, заключил глава «Роснефти».