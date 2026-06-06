Сечин предупредил о стратегических рисках в мировой экономике

При этом долг большинства стран не обеспечен реальными финансовыми активами, подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти». Например, физическое золото, находящееся в хранилищах США – более 14 000 т - покрывает лишь 5% от $39 трлн долга страны, заметил Сечин. При этом значительная часть золота, хранящегося в США, этой стране не принадлежит – более 40% этих запасов передано из других стран на хранение, напомнил он. По словам Сечина, примерно та же ситуация, с долгами стран-союзниц США: золотой запас Франции покрывает лишь 9% госдолга этой страны, Японии – 1,5%, Великобритании – чуть более 1%.