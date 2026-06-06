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Сечин оценил упущенный доход России от позднего начала роста золота в резервах

Ведомости

Россия могла дополнительно заработать $400 млрд, если бы раньше начала увеличивать долю в золота золотовалютных резервах. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что в последние годы к значительным изменениям в резервах мировых центральных банков привели рост государственного долга и бюджетного дефицита США, а также ослабление доллара. Впервые с 1996 г. доля золота в их резервах приблизилась к 30% и превысила долю казначейских облигаций США, напомнил он.

Доля золота в резервах Банка России растет с опережением – за последние четыре года она увеличилась с 21 до 45%, обратил внимание Сечин. «Однако если бы этот процесс начался раньше, то Россия смогла бы заработать на росте стоимости золота более $400 млрд и сохранить значительную часть своих резервов», – сказал он.

Глава «Роснефти» также заявил, что использование доллара как санкционного инструмента ускорит процесс создания альтернатив ему. За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза – до почти 1 трлн юаней в день, отметил он. Ормузский кризис значительно ускорил этот процесс, добавил Сечин.

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