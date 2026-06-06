Сечин оценил упущенный доход России от позднего начала роста золота в резервах

Доля золота в резервах Банка России растет с опережением – за последние четыре года она увеличилась с 21 до 45%, обратил внимание Сечин. «Однако если бы этот процесс начался раньше, то Россия смогла бы заработать на росте стоимости золота более $400 млрд и сохранить значительную часть своих резервов», – сказал он.