Сечин заявил об угрозе милитаризации мира
Глава «Роснефти» отметил, что в 2025 г. такие траты увеличились почти на четверть и превысили $500 млрд.
Глобальные военные расходы непрерывно растут на протяжении последних 11 лет, а оборонные расходы США, составляющие треть мировых расходов, за последние 10 лет выросли в 1,5 раза и в прошлом году достигли почти $1 трлн, обратил внимание Сечин.
К 2027 г. мировые военные расходы должны увеличиться еще на 50%, добавил глава «Роснефти».
По его словам, в Европе в этом отношении выделяется Германия, военные расходы которой за три последних года выросли вдвое – до $114 млрд, и могут вновь удвоится к 2030 г.
«Можно смело констатировать, что Германия приступила к переводу экономики на военные рельсы», – сказал Сечин.
Политическое давление ведет к росту бюджетных расходов, которые толкают вверх рыночную капитализацию военно-промышленного комплекса, высокотехнологичных корпораций и финансового сектора, подчеркнул глава «Роснефти». Именно эта триада перетягивает на себя значительную часть глобального инвестиционного ресурса, обратил внимание он.