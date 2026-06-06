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Главная / Экономика /

Сечин заявил об угрозе милитаризации мира

Ведомости

Расходы европейских стран-членов НАТО растут самыми высокими темпами с 1953 г. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что в 2025 г. такие траты увеличились почти на четверть и превысили $500 млрд. 

Глобальные военные расходы непрерывно растут на протяжении последних 11 лет, а оборонные расходы США, составляющие треть мировых расходов, за последние 10 лет выросли в 1,5 раза и в прошлом году достигли почти $1 трлн, обратил внимание Сечин.

К 2027 г. мировые военные расходы должны увеличиться еще на 50%, добавил глава «Роснефти».

По его словам, в Европе в этом отношении выделяется Германия, военные расходы которой за три последних года выросли вдвое – до $114 млрд, и могут вновь удвоится к 2030 г. 

«Можно смело констатировать, что Германия приступила к переводу экономики на военные рельсы», – сказал Сечин.

Политическое давление ведет к росту бюджетных расходов, которые толкают вверх рыночную капитализацию военно-промышленного комплекса, высокотехнологичных корпораций и финансового сектора, подчеркнул глава «Роснефти». Именно эта триада перетягивает на себя значительную часть глобального инвестиционного ресурса, обратил внимание он.

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