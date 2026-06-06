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Главная / Экономика /

Глава «Роснефти» заявил о сокращении потенциала ОПЕК+

Ведомости

Выход Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Эквадора и Анголы из состава ОПЕК и соглашения ОПЕК+ привел к сокращению потенциала альянса. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Добыча нефти странами ОПЕК+ за последние десять лет упала с 58 млн до 37 млн барр. в сутки, обратил внимание глава «Роснефти».

С учетом того, что на входящие в альянс Иран, Венесуэлу и Ливию не распространялись ограничения по добыче, а Ирак и Казахстан в значительной мере превышают установленные квоты, добыча стран-участниц ОПЕК+, соблюдающих ограничения, фактически составляет 27 млн барр./сутки, менее трети мирового производства, заявил он.

Россия неукоснительно выполняла обязательство и всецело способствовала решению задач альянса, но из-за санкций лишилась преимуществ, которые получили другие страны, отметил Сечин. По его словам, большинство крупных участников ОПЕК+ нарастило добычу за время действия соглашения, а в России в период ограничений добыча сократилась на 1,5 млн барр./сутки. Это падение на 15%, которое предстоит компенсировать необходимыми инвестициями в размере не менее 10 трлн руб., подчеркнул он.

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