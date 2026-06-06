Глава «Роснефти» заявил о сокращении потенциала ОПЕК+

Россия неукоснительно выполняла обязательство и всецело способствовала решению задач альянса, но из-за санкций лишилась преимуществ, которые получили другие страны, отметил Сечин. По его словам, большинство крупных участников ОПЕК+ нарастило добычу за время действия соглашения, а в России в период ограничений добыча сократилась на 1,5 млн барр./сутки. Это падение на 15%, которое предстоит компенсировать необходимыми инвестициями в размере не менее 10 трлн руб., подчеркнул он.