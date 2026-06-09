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Котяков дал прогноз по уровню безработицы

Ведомости

Данные работодателей подтверждают, что глобальных изменений по уровню безработицы не будет, сообщил в интервью «Ведомостям» министр труда Антон Котяков. По прогнозам Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе ожидается закрепление уровня безработицы на отметках 2,2–2,3%, напомнил министр. Возможна волатильность, но коридор этих колебаний небольшой, добавил Котяков.

Что касается неполной занятости, то Минтруд, Роструд и региональные кадровые центры внимательно следят за ситуацией, отметил министр. «Есть алгоритмы реагирования – отрабатываем каждую ситуацию, где есть риски для работников», – подчеркнул он. Для понимания масштаба: доля работников, занятых неполное время, – 0,1%, а находящихся в простое – 0,05%, указал министр. Для сравнения, в апреле 2022 г. аналогичные показатели составляли 0,2% и 0,2%, в ковид такие показатели были выше.

Сервисы и программы национального проекта «Кадры» нацелены именно на то, чтобы человек мог максимально эффективно реализовать свой потенциал: от индивидуального сопровождения молодежи до переобучения, отметил министр. Сегодня, с учетом высокой вовлеченности граждан в экономику, именно повышение качества занятости – наш главный вызов, указал Котяков.

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