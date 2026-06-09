Котяков дал прогноз по уровню безработицы

Что касается неполной занятости, то Минтруд, Роструд и региональные кадровые центры внимательно следят за ситуацией, отметил министр. «Есть алгоритмы реагирования – отрабатываем каждую ситуацию, где есть риски для работников», – подчеркнул он. Для понимания масштаба: доля работников, занятых неполное время, – 0,1%, а находящихся в простое – 0,05%, указал министр. Для сравнения, в апреле 2022 г. аналогичные показатели составляли 0,2% и 0,2%, в ковид такие показатели были выше.