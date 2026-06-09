Антон Котяков: «Глобальных изменений по уровню безработицы не будет»

Искусственный интеллект (ИИ) наступает, и работа каждого из нас может быть затронута этими переменами. Министр труда Антон Котяков в интервью «Ведомостям» рассказывает, как будет меняться рынок труда из-за развития новых технологий. Если роботизация коснется прежде всего рабочих профессий и сферы услуг, то ИИ повлияет на интеллектуальные профессии, в том числе связанные с аналитикой, а также на административную деятельность и работников креативной индустрии, отмечает министр. С одной стороны, технологии дают колоссальный потенциал повышения производительности труда, с другой – некоторые профессии могут перестать быть актуальными. По оценкам экспертов, ИИ может затронуть 7,5% трудовых функций. В то же время объем функций, которые можно передать ИИ, для конкретного работника варьируется в зависимости от задач в диапазоне от 0,1 до 80%, обращает внимание Котяков.