Антон Котяков: «Глобальных изменений по уровню безработицы не будет»

«Глобальных изменений по уровню безработицы не будет»Министр труда и социальной защиты РФ о влиянии ИИ на рынок труда, платформизации, а также планах по обелению занятости
Искусственный интеллект (ИИ) наступает, и работа каждого из нас может быть затронута этими переменами. Министр труда Антон Котяков в интервью «Ведомостям» рассказывает, как будет меняться рынок труда из-за развития новых технологий. Если роботизация коснется прежде всего рабочих профессий и сферы услуг, то ИИ повлияет на интеллектуальные профессии, в том числе связанные с аналитикой, а также на административную деятельность и работников креативной индустрии, отмечает министр. С одной стороны, технологии дают колоссальный потенциал повышения производительности труда, с другой – некоторые профессии могут перестать быть актуальными. По оценкам экспертов, ИИ может затронуть 7,5% трудовых функций. В то же время объем функций, которые можно передать ИИ, для конкретного работника варьируется в зависимости от задач в диапазоне от 0,1 до 80%, обращает внимание Котяков.
Изменения происходят и под воздействием развития цифровых платформ. В этой части государство только формирует правовую основу характера таких отношений. «Сегодня маркетплейс уже имеет инструмент, позволяющий оформить сотрудника таким образом, чтобы он соответствовал запросам компании на время работы и удовлетворял потребностям работника в гибком формате», – подчеркнул Котяков. В то же время существуют правовые лакуны в этой области и Минтруд прорабатывает варианты их устранения, отметил министр.