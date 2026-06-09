Котяков: в бюджетном секторе есть реорганизационные мероприятия

Доля сокращений небольшая, подчеркнул Котяков. «Есть ситуации, которые требуют нашего особого внимания – к ним относятся простои, режимы неполного рабочего дня и планируемые увольнения», – добавил он. Таких ситуаций нельзя избежать полностью – в том или ином объеме они всегда присутствуют, говорит он. «В мае фиксируем стандартный сезонный всплеск предложения вакансий. То есть рынок труда продолжает быть благоприятным для соискателя. А с теми, кто испытывает трудности, адресно работаем. Это и есть задача кадровых центров», – отмечает глава Минтруда.