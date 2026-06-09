Котяков: в бюджетном секторе есть реорганизационные мероприятия
В бюджетном секторе есть реорганизационные мероприятия, связанные с оптимизацией численности персонала, рассказал в интервью «Ведомостям» министр труда Антон Котяков. «Есть объективные причины по отдельным субъектам Российской Федерации. Но это не массовые высвобождения», – отметил он.
«Бюджетные организации ведь не статичны: меняется ситуация в регионе в той или иной отрасли – меняется организационная структура», – подчеркнул министр. Например, при модернизации службы занятости вместо отдельного юрлица для каждого кадрового центра создается одно на весь регион. Но после такой реорганизации численность работников сохраняется: административных работников становится поменьше, а специалистов по работе с соискателями и работодателями – побольше, добавил Котяков.
Обсуждая объем сокращений в коммерческом секторе, важно учитывать, что российский рынок труда сегодня – это 74,6 млн занятых, отметил министр. Каждый рабочий день информационные системы фиксируют свыше 100 000 кадровых событий – приемы на работу, переводы на новые должности, увольнения. И это не фигура речи, это реальный показатель интенсивности кадрового оборота на российском рынке труда.
Доля сокращений небольшая, подчеркнул Котяков. «Есть ситуации, которые требуют нашего особого внимания – к ним относятся простои, режимы неполного рабочего дня и планируемые увольнения», – добавил он. Таких ситуаций нельзя избежать полностью – в том или ином объеме они всегда присутствуют, говорит он. «В мае фиксируем стандартный сезонный всплеск предложения вакансий. То есть рынок труда продолжает быть благоприятным для соискателя. А с теми, кто испытывает трудности, адресно работаем. Это и есть задача кадровых центров», – отмечает глава Минтруда.