Министр труда заявил о снижении дефицита кадров в IT

Министр труда заявил о снижении дефицита кадров в ITСпрос по инженерно-техническим специальностям сохраняется
Программисты по-прежнему очень востребованные специалисты, но многолетние усилия по популяризации этой профессии, сложившиеся высокие конкурентные зарплаты в отрасли, повышение производительности труда несколько снизили остроту проблемы поиска кадров. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил министр труда Антон Котяков.
При этом такая ситуация в IT может быть временной, считает министр. «Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 000 человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры», – указал Котяков.
По инженерно-техническим специальностям сформировался накопленный спрос, поэтому такие специалисты для целого ряда компаний по-прежнему в дефиците, добавил министр. «И здесь, если оценивать «охлаждение», средняя температура «высокая», в первую очередь для работодателей», – отметил глава Минтруда.
С 2025 г. соискатели в IT- и телеком-отраслях стали чаще соглашаться на первоначальное предложение работодателя по заработной плате, не торгуясь, тогда как в 2024 г. специалисты активно меняли работодателей ради роста дохода. Доля принятых офферов выросла с 78,3 до 84,6%. Об этом «Ведомости» писали 1 июня со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании Regroup, в котором проводится опрос 119 компаний из 11 секторов экономики.