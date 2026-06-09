Министр труда заявил о снижении дефицита кадров в IT

При этом такая ситуация в IT может быть временной, считает министр. «Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 000 человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры», – указал Котяков.