Вайб-кодинг надавил на рынок труда

Вайб-кодинг надавил на рынок трудаСоискатели в IT перестали торговаться за повышение зарплат и стали соглашаться на первоначальное предложение
С 2025 г. соискатели в IT и телекомотраслях стали чаще соглашаться на первоначальное предложение работодателя по заработной плате, не торгуясь, тогда как в 2024 г. специалисты активно меняли работодателей ради роста дохода. Доля принятых офферов выросла с 78,3 до 84,6%. Это следует из данных исследования консалтинговой компании Regroup, в котором проводится опрос 119 компаний из 11 секторов экономики.
Одной из причин стало распространение вайб-кодинга: ИИ-инструменты снижают потребность в младших разработчиках, тогда как спрос на опытных специалистов, способных ставить задачи ИИ и верифицировать результат, сохраняется. В течение 2025 г. российский рынок труда стал рынком работодателя, говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС (Президентской академии) Петр Отоцкий.