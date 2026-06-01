Вайб-кодинг надавил на рынок труда

С 2025 г. соискатели в IT и телекомотраслях стали чаще соглашаться на первоначальное предложение работодателя по заработной плате, не торгуясь, тогда как в 2024 г. специалисты активно меняли работодателей ради роста дохода. Доля принятых офферов выросла с 78,3 до 84,6%. Это следует из данных исследования консалтинговой компании Regroup, в котором проводится опрос 119 компаний из 11 секторов экономики.