Инфляция в США ускорилась до 4,2% по итогам мая

Рост потребительских цен во многом связан с подорожанием энергоносителей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Ирана. При этом базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, оказалась более сдержанной. В месячном выражении она выросла на 0,2%, а в годовом – до 2,9%.