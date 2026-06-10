Инфляция в США ускорилась до 4,2% по итогам мая
Годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2%, впервые с начала 2023 г. превысив отметку в 4%. Об этом свидетельствуют данные Бюро статистики труда США, передает Bloomberg.
Рост потребительских цен во многом связан с подорожанием энергоносителей на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и конфликта вокруг Ирана. При этом базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергию, оказалась более сдержанной. В месячном выражении она выросла на 0,2%, а в годовом – до 2,9%.
Несмотря на ускорение общего показателя инфляции, отдельные категории продемонстрировали снижение цен. В частности, подешевели транспортные услуги, медицинское страхование и новые автомобили. Однако аналитики считают, что этот эффект может оказаться временным на фоне сохраняющегося давления со стороны энергетического рынка.
Новая статистика усиливает неопределенность вокруг дальнейших действий Федеральной резервной системы США. Хотя ранее рынки рассчитывали на продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики, ускорение инфляции может заставить руководство ФРС сохранить высокие процентные ставки дольше ожидаемого срока или даже вернуться к обсуждению их повышения.
В мае сообщалось, что темпы инфляции в США в апреле достигли 3,8% в годовом выражении, что стало максимальным уровнем почти за три года. Согласно данным ведомства, в апреле потребительские цены в стране выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте показатель составлял 0,9%, в феврале – 0,3%.
К ускорению инфляции приводят последствия американо-израильской войны с Ираном, прежде всего в сфере энергетики. По данным минтруда США, бензин в апреле подорожал на 5,4%, тогда как в марте рост составлял 21,2%. В целом цены на энергоносители увеличились на 3,8% после роста на 10,9% месяцем ранее.