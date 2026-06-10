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Главная / Экономика /

Решетников объяснил снижение инвестактивности высокой базой прошлых лет

Ведомости

С конца 2025 г. в России фиксируется снижение инвестиционной активности за счет высокого накопленного уровня прошлых лет, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«С конца прошлого года наблюдаем ожидаемое снижение инвестиционной активности. Это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет. Напомню: в 2024 г. инвестиции выросли на 38% к уровню 2020 г., а их доля в ВВП превысила 23%», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам министра, сейчас денежно-кредитная политика оказывает влияние на уровень инвестиций. Он отметил, что прибыль компаний как источник для инвестиций сокращается, поэтому у бизнеса не так много возможностей к развитию за свой счет. При этом кредитоваться дорого, заключил Решетников.

В мае глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что на фоне охлаждения экономики многие компании замораживают инвестиции, при этом крупный бизнес старается завершить начатые проекты. По его словам, при обсуждениях с правительством и Банком России в РСПП предупреждали о том, что важно не пропустить «точку перегиба», когда плановое охлаждение экономики может стать неуправляемым и «придется уже не охлаждать, а разогревать ее».

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