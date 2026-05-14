Шохин рассказал о заморозке инвестиций некоторыми компаниями
На фоне охлаждения экономики многие компании замораживают инвестиции, при этом крупный бизнес старается завершить начатые проекты, рассказал в интервью «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Сейчас компаниям не до инвестиций. Инвестиции стоят на холде у многих компаний, прежде всего у малых и средних. Крупные пытаются завершить текущие проекты, потому что их консервация обходится дороже, но все, что можно заморозить до лучших времен, замораживается», – отметил он.
По словам Шохина, это связано с охлаждением экономики на фоне высокой ключевой ставки. Он сообщил, что при обсуждениях с правительством и Банком России в РСПП предупреждали о том, что важно не пропустить «точку перегиба», когда плановое охлаждение экономики может стать неуправляемым и «придется уже не охлаждать, а разогревать ее».
По прогнозу главы РСПП, динамика экономики в этом году будет околонулевой. Для стимулирования инвестактивности нужно сохранение преференциальных режимов, а также донастройка федерального инвестиционного налогового вычета.
«Даже в условиях охлаждения важно этот инструмент [ФИНВ] предоставить, потому что он может частично компенсировать макроэкономическую неопределенность и другие проблемы, мешающие инвестициям», – сказал Шохин.
7 мая Центробанк оценил снижение ВВП страны в I квартале на уровне 0,5% в годовом выражении и заявил о фактическом завершении периода перегрева экономики. Регулятор подчеркнул при этом, что даже после выхода экономики на сбалансированную траекторию инфляция не сможет быстро вернуться к целевым 4% из-за сохраняющихся инфляционных ожиданий и временных лагов денежно-кредитной политики.