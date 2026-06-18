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Внешний долг России резко упал на рекордные $4,2 млрд

Ведомости

Внешний долг России сократился в апреле на рекордную величину – $4,2 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты по данным Минфина.

Обязательства перед нерезидентами уменьшились за месяц с $61,1 млрд до $58,9 млрд.

Предыдущий максимум падения был зафиксирован в июле 2018 г., когда долг сократился на $3,6 млрд. Нынешнее снижение стало рекордным как минимум за последние 15 лет.

31 марта «Ведомости» писали со ссылкой на оперативный доклад Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь – декабрь 2026 г., что в 2025 г. госдолг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб. При этом внутренний долг увеличился на 6,9 трлн руб, или на 29,1%, – до 30,7 трлн руб., а внешний снизился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, – до 4,5 трлн руб.

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