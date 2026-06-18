Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,819+0,36%MGTS1 214+0,33%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 437,56-1,91%RTSI1 055,54-1,91%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,5-0,08%
Главная / Экономика /

Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% годовых

Ведомости

Банк Англии по итогам июньского заседания оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,75% годовых. Данные опубликованы в официальном сообщении британского регулятора.

Согласно заявлению Центробанка Великобритании, комитет по монетарной политике большинством голосов поддержал сохранение действующего уровня ставки.

17 июня Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Комитет отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. В заявлении подчеркивается, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе. ФРС указала, что инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь