Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% годовых

17 июня Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Комитет отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. В заявлении подчеркивается, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе. ФРС указала, что инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%.