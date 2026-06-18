Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75% годовых
Банк Англии по итогам июньского заседания оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 3,75% годовых. Данные опубликованы в официальном сообщении британского регулятора.
Согласно заявлению Центробанка Великобритании, комитет по монетарной политике большинством голосов поддержал сохранение действующего уровня ставки.
17 июня Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Комитет отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. В заявлении подчеркивается, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе. ФРС указала, что инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%.