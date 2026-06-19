Банк Англии проверит устойчивость частных рынков к катастрофическим сценариям

Банк Англии намерен провести стресс-тестирование частных рынков на предмет устойчивости к катастрофическому сценарию, который подразумевает повышение процентной ставки до 7%, падение цен на британские акции на 35%, увеличение спредов по кредитам с применением заемных средств на 400 базисных пунктов и значительный ряд сбоев в работе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британского регулятора.