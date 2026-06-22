В России в 2027 году разработают стратегию развития цифровых платформ

На его основе в правительство будет ежегодно направляться аналитический доклад о востребованности таких сервисов и их влиянии на экономику, включая ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Подготовкой мониторинга займутся Высшая школа экономики, Минэкономразвития, Росстат и Экспертный совет при правительстве. Первый доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 г., затем – ежегодно до 1 декабря 2028 г.