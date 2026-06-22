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В России в 2027 году разработают стратегию развития цифровых платформ

Ведомости

К февралю 2027 г. в России разработают стратегию развития сегмента цифровых платформ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве РФ.

В подготовке документа примут участие 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр. Им предстоит представить предложения по развитию платформизации в курируемых отраслях с учетом ожидаемого экономического эффекта и влияния на производительность труда.

Координировать работу будут Минэкономразвития и Минцифры. В числе их задач – определить приоритетные направления создания цифровых платформ в различных секторах экономики, включая отрасли с государственным участием, а также оценить, где роль государства может быть наиболее эффективной. Стратегия должна установить единые требования к цифровым платформам, включая используемые типы данных, типовую архитектуру, меры информационной безопасности и применение технологий искусственного интеллекта.

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«Кроме того, в рамках работы над стратегией будет организован мониторинг использования цифровых платформ», – пояснили в правительстве.

На его основе в правительство будет ежегодно направляться аналитический доклад о востребованности таких сервисов и их влиянии на экономику, включая ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Подготовкой мониторинга займутся Высшая школа экономики, Минэкономразвития, Росстат и Экспертный совет при правительстве. Первый доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 г., затем – ежегодно до 1 декабря 2028 г.

2 июня Мишустин отмечал, что оборот товаров и услуг через маркетплейсы и электронные сервисы уже обеспечивает более 5% ВВП России. По его словам, платформы становятся все более значимым каналом продаж и оказания услуг, а около 16% граждан регулярно или периодически работают через такие сервисы.

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