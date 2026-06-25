«Сбер»: новые правила могут сократить спрос на семейную ипотеку на 20%
Новые параметры выдач семейной ипотеки сократят спрос по программе на 7-20%, рассказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day в Самаре.
Выдачи льготной ипотеки продолжают корректировку, отметил он. На это повлиял опережающий спрос на льготные программы в декабре 2025 г. Тогда россияне оформили в «Сбере» ипотечных кредитов на рекордные 503 млрд руб. Среди декабрьских заемщиков множество тех, кто планировал взять семейную ипотеку в течение 2026 г., но решил поторопиться со сделкой.
После охлаждения спроса с сентября 2026 г. выдачи ипотеке в «Сбере» должны выйти на уровень свыше 270 млрд руб. в месяц с пиком в декабре – более 330 млрд руб., прогнозирует Лейпи. Рынок льготных программ ожидает перезагрузка, а не отмена, сказал он.
В «Сбере» отметили рост спроса на базовую ипотеку. Объемы выданной рыночной ипотеки в 2026 г. в четыре раза превышают показатели первой половины 2025 г. При этом в мае 2026 г. средняя стоимость кв. м на первичном рынке составила 189 500 руб., а на вторичном – 125 800 руб. Темп роста цен в этих сегментах приблизительно одинаков: новостройки за год подорожали на 9,5%, готовые квартиры – на 9,4%.
В Минстрое 18 июня объявляли, что правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости. Инициатива обсуждалась с банками, стороны пришли к «достаточно правильному консенсусу», говорил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.