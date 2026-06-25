«Сбер»: новые правила могут сократить спрос на семейную ипотеку на 20%

В «Сбере» отметили рост спроса на базовую ипотеку. Объемы выданной рыночной ипотеки в 2026 г. в четыре раза превышают показатели первой половины 2025 г. При этом в мае 2026 г. средняя стоимость кв. м на первичном рынке составила 189 500 руб., а на вторичном – 125 800 руб. Темп роста цен в этих сегментах приблизительно одинаков: новостройки за год подорожали на 9,5%, готовые квартиры – на 9,4%.