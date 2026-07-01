В России утвердили первый стандарт государственно-частного взаимодействия

Стандарт устанавливает единые принципы подготовки и реализации проектов государственно-частного взаимодействия, а также формирует базовые правила работы отрасли. При отборе инициатив предлагается учитывать не только финансовые показатели, но и их вклад в достижение национальных целей, развитие территорий, повышение качества и доступности услуг.