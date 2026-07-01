В России утвердили первый стандарт государственно-частного взаимодействия
Росстандарт утвердил первый национальный стандарт в сфере государственно-частного взаимодействия – ГОСТ Р 72783–2026 «Государственно-частное взаимодействие. Общие положения», разработанный ВЭБ.РФ. Документ вступит в силу с 1 сентября, сообщили в госкорпорации.
Стандарт устанавливает единые принципы подготовки и реализации проектов государственно-частного взаимодействия, а также формирует базовые правила работы отрасли. При отборе инициатив предлагается учитывать не только финансовые показатели, но и их вклад в достижение национальных целей, развитие территорий, повышение качества и доступности услуг.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор наццентра «Развивай.РФ» Андрей Самохин отметил, что разработка стандарта велась по поручению президента.
«В текущей версии ГОСТа учтены предложения профессионального сообщества и бизнеса», – пояснила руководитель центра развития законодательства и правовых инициатив ВЭБ.РФ Татьяна Медведева.
Действие стандарта распространяется на широкий спектр механизмов сотрудничества государства и бизнеса, включая концессионные соглашения, проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестиционные контракты, проекты социального воздействия и другие формы взаимодействия.
Первую редакцию проекта стандарта ВЭБ.РФ представил для общественного обсуждения еще 24 февраля. Документ был опубликован на сайтах ВЭБ.РФ и «Развивай.РФ», а представители профессионального сообщества и бизнеса могли направить свои предложения в открытом формате.