Заботкин: ставку определяют без ориентировки на краткосрочные колебания
Центробанк при принятии решений по ключевой ставке ориентируется не на текущие значения рыночных показателей, а на их преобладающие уровни. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе регулятора, комментируя снижение кривой доходности ОФЗ.
По его словам, совет директоров ЦБ в случае с показателями финансовых рынков принимает решения на основании не значения индикаторов на конкретную точку и конкретную дату, «особенно когда есть значительная волатильность от дня ко дню», а ориентируясь на преобладающие уровни.
«Давайте мы доживем до июльского заседания [совета директоров ЦБ по ставке]. Совет директоров посмотрит на то, какая сформируется кривая доходности в среднем к тому моменту времени, и, естественно, будет интерпретировать ее как важную вводную», – сказал он.
Согласно последнему бюллетеню ЦБ «О чем говорят тренды», кривая доходности ОФЗ, которая показывает зависимость доходности гособлигаций от срока их погашения, становится крутой. Понижение регулятором ключевой ставки в апреле до 14,5% годовых совпало с ожиданиями инвесторов, но повышение прогноза по средней ключевой ставке в среднесрочном прогнозе «было воспринято ими как ужесточение сигнала», указывали в регуляторе.
Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила возможность пересмотра вверх траектории ключевой ставки в будущем июльском среднесрочном прогнозе на 2027 г. Как предположили опрошенные «Ведомостями» аналитики, траектория ключевой ставки на будущий год может увеличиться с текущих 8–10% до 10–12%.