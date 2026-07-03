Заботкин: ставку определяют без ориентировки на краткосрочные колебания

«Давайте мы доживем до июльского заседания [совета директоров ЦБ по ставке]. Совет директоров посмотрит на то, какая сформируется кривая доходности в среднем к тому моменту времени, и, естественно, будет интерпретировать ее как важную вводную», – сказал он.