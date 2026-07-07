В РАН оценили недополученные доходы бюджета от маркетплейсов

27 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ, подготовленное для АЦП, писали, что цифровые платформы по итогам 2025 г. обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб. За последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 г. через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.