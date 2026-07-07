В РАН оценили недополученные доходы бюджета от маркетплейсов
Недополученные доходы бюджета от экосистемы маркетплейсов в 2026 г. могут составить от 440 млрд до 690 млрд руб. Такие данные получили эксперты Центра налоговой политики при участии Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. По их расчетам, при увеличении доли маркетплейсов в обороте розничной торговли до 30% без изменения налоговых условий снижение ВВП может составить около 0,13%.
Больше всего потерь – до 530 млрд руб. – связано с применением специальных налоговых режимов и схем налоговой оптимизации российскими селлерами. Еще около 123 млрд руб. приходится на отсутствие обязанности иностранных продавцов уплачивать НДС при трансграничной торговле, а до 36 млрд руб. – на частичное уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов работников со стороны владельцев ПВЗ.
При этом исследование не подтвердило оценки прошлого года, согласно которым объем недополученных налоговых поступлений достигал 1,5 трлн руб. Недоплата составила суммарно 731 млрд руб. в связи с перечисленными условиями и практиками селлеров.
Авторы привели инструменты, с помощью которых можно совершенствовать подход к налогообложению маркетплейсов. Необходимо установить уплату НДС для всех продавцов независимо от налогового режима с наделением платформ функцией налогового агента. Кроме того, нужно запретить применение пониженных региональных ставок УСН в отношении доходов от маркетплейсов. Эксперты считают, что также стоит усилить информационный обмен между платформами и налоговыми органами.
27 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ, подготовленное для АЦП, писали, что цифровые платформы по итогам 2025 г. обеспечили 8,5% ВВП России, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн руб. За последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз. В 2025 г. через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды было совершено более 12 млрд заказов.