Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%
Годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,02% против 5,31% в мае. За месяц потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года – на 4,19%, следует из данных Минэкономразвития.
Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,65% в сравнении с маем, а в годовом выражении – на 3,42%. Непродовольственные товары подорожали на 1% за месяц и на 5,26% в годовом выражении. Стоимость услуг в России тоже выросла на 1%, но в годовом выражении рост составил 10,58%.
Среди овощей и фруктов лидерами по росту цен стали репчатый лук (+26,1%), картофель (+23,1%), белокочанная капуста (+14,7%), свекла (+13,8%), морковь (+10,4%), огурцы (+4%) и лимоны (+3,3%). Зато подешевели сладкий перец (-3,5%), бананы (-3,1%) и чеснок (-2,8%). Также выросли цены на сахар-песок (+2,6%), продукцию предприятий общественного питания (+1,8%), минеральную и питьевую воду (+1,1%).
Заметно повысились цены на куриное мясо (+4,1%). Подорожала живая и охлажденная рыба (+2,3%). Стали дешевле куриные яйца (-9,6%), сливочное масло (-1,4%), ультрапастеризованное молоко (-1,2%), оливковое масло (-1%).
Подорожали спички (+3%), сухие корма для домашних животных (+1,8%). Выросли цены на газовое моторное (+8,1%) и дизельное (+7,1%) топливо, автомобильный бензин (+6,9%) и компримированный природный газ (+1,9%).
Сильно выросла стоимость поездок в Египет (+7,9%), отдельные страны Юго-Восточной (+7,9%) и Средней (+3%) Азии, страны Закавказья (+6,7%), Турцию (+6,5%), Китай (+4,8%), Белоруссию (+2%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (-0,7%).
2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор фиксирует пространство, позволяющее снизить ключевую ставку в июле. Сроки и темпы, в рамках которых ЦБ будет принимать решение о снижении ставки, будут зависеть от развития ситуации.