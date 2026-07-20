Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL19,48+0,54%CNY Бирж.11,563-0,06%IMOEX1 926,92-1,61%RTSI774,27-1,61%RGBI110,41-0,43%RGBITR740,04-0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Россия нарастила импорт вина из Грузии более чем на четверть

Ведомости

Россия в июне нарастила импорт грузинского вина на 27% по сравнению с маем – до $13,9 млн. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных статслужбы Грузии.

Показатель стал максимальным с декабря 2025 г. Россия остается крупнейшим покупателем: следом идут Польша ($1,5 млн) и Украина ($1,3 млн). За первое полугодие ввоз сократился до $69,9 млн против $72,8 млн годом ранее.

В феврале «РИА Новости» писали на основе данных Евростата, что поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию по итогам 2025 г. упали на 14%, достигнув минимального значения за последние девять лет. В 2025 г. Россия закупила у стран ЕС вина на 520 млн евро. Это на 14% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2016 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте