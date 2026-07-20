Россия нарастила импорт вина из Грузии более чем на четверть

В феврале «РИА Новости» писали на основе данных Евростата, что поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию по итогам 2025 г. упали на 14%, достигнув минимального значения за последние девять лет. В 2025 г. Россия закупила у стран ЕС вина на 520 млн евро. Это на 14% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2016 г.