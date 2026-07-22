Рост потребительских цен с 14 по 20 июля остался на уровне 0,17%С начала месяца цены выросли на 0,6%
Индекс потребительских цен в России с 14 по 20 июля увеличился на 0,17%. Рост не изменился в сравнении с показателем неделей ранее, следует из данных Росстата.
С начала июля потребительские цены увеличились на 0,6%, а с начала года – на 4,82%. В июле 2025 г. цены с начала года росли на 4,36%.
За неделю в категории продовольственных товаров цены снизились на куриные яйца (-1%), кефир, сметану и рис (-0,3%), молоко, сыры и масло сливочное (-0,2%). Кроме того, подешевели творог (-0,1%), помидоры (-3,6%), огурцы (-3,0%), капуста белокочанная (-1,7%) и другие товары. Яблоки и свекла подорожали в отчетный период на 0,8% и 0,4% соответственно.
Среди непродовольственных товаров цены повысились на активированный уголь и ренгалин (+0,7%), корвалол (+0,5%), метамизол натрия (+0,3%), спички (+0,5%), мыло хозяйственное (+0,3%), порошки стиральные и мыло туалетное (+0,2%). Левомеколь и зубные щетки подешевели на 0,1% и 0,3% соответственно. Цены также снизились на детские подгузники и сухие корма для домашних животных (-0,1%).
В категории услуг на 1,7% выросла стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии. Проживание в трехзвездочных гостиницах подорожало на 0,7%, а в гостиницах с одной звездой или в мотелях – на 0,3%, в хостелах – на 0,2%. При этом снизились цены на проживание в гостиницах 4*–5* (-0,5%), путевки в санатории (-0,4%) и дома отдыха, пансионаты (-0,2%).
22 июля стало известно, что ожидания граждан относительно роста цен в ближайший год подскочили до 14,7% в июле с 12,4% в июне. Это выяснилось по результатам опроса, проведенного «инФОМом» для Банка России (в нем приняло участие 2000 респондентов из 54 субъектов РФ). Резкий рост инфляционных ожиданий может быть связан с тем, что опрос проводился в разгар топливного кризиса – с 6 по 15 июля, когда в ряде регионов был зафиксирован дефицит бензина, а также были введены ограничения на его продажу, отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты.