Рост потребительских цен с 14 по 20 июля остался на уровне 0,17%

22 июля стало известно, что ожидания граждан относительно роста цен в ближайший год подскочили до 14,7% в июле с 12,4% в июне. Это выяснилось по результатам опроса, проведенного «инФОМом» для Банка России (в нем приняло участие 2000 респондентов из 54 субъектов РФ). Резкий рост инфляционных ожиданий может быть связан с тем, что опрос проводился в разгар топливного кризиса – с 6 по 15 июля, когда в ряде регионов был зафиксирован дефицит бензина, а также были введены ограничения на его продажу, отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты.