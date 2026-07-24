Минэк рассмотрит исключения для систематического оказания услуг самозанятыми

В законе о платформенной экономике уже закреплены несколько общих критериев, позволяющих юрлицам заключать договоры ГПХ с физлицами для выполнения работ. В частности, исполнитель не должен подчиняться графику смен и внутренним регламентам платформы, а также вправе отказаться от заказа без штрафов. Взаимодействие строится строго вокруг конкретной задачи с оплатой за каждый выполненный результат, а не в виде регулярного оклада. При этом исполнитель обязан работать лично, без привлечения помощников, и не может рассчитывать на социальные гарантии, такие как оплачиваемый отпуск или фиксированные выходные.