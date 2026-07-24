Минэк рассмотрит исключения для систематического оказания услуг самозанятыми
Критерий систематичности оказания услуг через платформы может быть скорректирован в ряде случаев, например, если речь идет о небольших поселениях и моногородах. Об этом заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин в ходе круглого стола «Платформенная занятость: баланс интересов бизнеса, государства и человека», организованного «Ведомостями».
С 1 октября операторы платформы должны будут ограничивать выполнение заказов исполнителем (им может быть самозанятый или индивидуальный предприниматель) для одного заказчика-юрлица, если общее количество часов работы превышает 60 часов в месяц непрерывно в течение полугода. Такой критерий систематичности установило правительство отдельным постановлением. Требование будет распространяться, например, на такие сферы, как строительство, складское хозяйство, вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля.
«Возможно отдельное регуляторное решение для таких особенных случаев – небольших поселений либо моногородов. Но это следующий шаг. Об этом нужно отдельно думать», – подчеркнул Волошин.
Когда человек продолжительно работает на одно юрлицо, но при этом все равно сохраняет режим самозанятости, это злоупотребление, отметил Волошин. Если это происходит, важно разорвать эту цепочку, считает Волошин: это помогает в том числе бизнесу снизить риск налоговых нарушений.
Акт, устанавливающий границу в 60 часов, это «плод долгого обсуждения и поиска баланса», подчеркнул директор департамента. «Мы договорились, что мы будем смотреть на правоприменительную практику и будем, конечно же, с этой нормой работать», – добавил он. При этом важно, чтобы число критериев не увеличивалось, иначе контроль за ними усложнится, указал директор департамента. По его словам, министерство находится в диалоге с бизнесом по этому вопросу.
В законе о платформенной экономике уже закреплены несколько общих критериев, позволяющих юрлицам заключать договоры ГПХ с физлицами для выполнения работ. В частности, исполнитель не должен подчиняться графику смен и внутренним регламентам платформы, а также вправе отказаться от заказа без штрафов. Взаимодействие строится строго вокруг конкретной задачи с оплатой за каждый выполненный результат, а не в виде регулярного оклада. При этом исполнитель обязан работать лично, без привлечения помощников, и не может рассчитывать на социальные гарантии, такие как оплачиваемый отпуск или фиксированные выходные.