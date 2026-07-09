Взносы самозанятых в Соцфонд за I квартал оказались ниже прогноза
Работающие на себя граждане (самозанятые, ИП, адвокаты, нотариусы) в I квартале перечислили на добровольное пенсионное страхование 575 млн руб. – 8,5% от годового прогноза в 6,8 млрд руб. На страхование по случаю болезни поступило 34 млн руб., или 0,5% от плановых 7 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты по бюджету Социального фонда.
Низкий интерес самозанятых связан с высоким размером взносов, считает эксперт Президентской академии Татьяна Подольская: минимальный платеж, необходимый для получения полного года пенсионного стажа, составляет 71 500 руб. в год.
Кроме того, у части самозанятых есть основная работа, и взносы за них платит работодатель. По мнению эксперта, мотивировать самозанятых активнее вносить средства могло бы уменьшение налога на сумму взносов и гибкая тарификация по размеру отчислений.
Эксперимент по добровольной уплате взносов самозанятыми стартовал 1 января и продлится до конца 2028 г. В 2026 г. действуют два варианта добровольного страхования: с выплатами до 35 000 руб. или до 50 000 руб. при страховом тарифе 3,84% от выбранной суммы. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает после шести месяцев регулярных платежей.
Прогноз поступлений строился исходя из того, что в 2026 г. в эксперимент по добровольному страхованию вступят 684 000 самозанятых.
Правительство утвердило механизм, по которому взнос составит не более 1900 руб. в месяц, а право на пособие появляется спустя шесть месяцев после начала регулярных платежей, 13 мая 2026 г.