Взносы самозанятых в Соцфонд за I квартал оказались ниже прогноза

Эксперимент по добровольной уплате взносов самозанятыми стартовал 1 января и продлится до конца 2028 г. В 2026 г. действуют два варианта добровольного страхования: с выплатами до 35 000 руб. или до 50 000 руб. при страховом тарифе 3,84% от выбранной суммы. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает после шести месяцев регулярных платежей.



Прогноз поступлений строился исходя из того, что в 2026 г. в эксперимент по добровольному страхованию вступят 684 000 самозанятых.