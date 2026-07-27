ЦБ ужесточил МПЛ на IV квартал по необеспеченным потребкредитам без лимита

На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.