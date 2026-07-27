ЦБ ужесточил МПЛ на IV квартал по необеспеченным потребкредитам без лимита
Банк России ужесточил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на IV квартал по необеспеченным потребительским кредитам без лимита кредитования, нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Во II квартале портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8% за счет роста выдач кредитов наличными. Доля проблемной задолженности стабильна – 13,2% от портфеля на июль и 13,1% на апрель.
При этом ЦБ сохранил значения МПЛ на IV квартал по ипотекам на готовое и строящееся жилье в многоквартирных домах, а также по кредитам на индивидуальное жилищное строительство.
Регулятор отметил, что не пересматривал значение надбавки к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, а также макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитным требованиям в иностранной валюте.
На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Также повышен прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. – с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.