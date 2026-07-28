Россия заняла второе место в мире по экспорту кориандра в 2025 году
Лидером остается Индия с 58 000 т, замыкает тройку Италия – более 21 000 т. Основными покупателями российского кориандра стали Индонезия (более 17 000 т), Индия (около 10 000 т), Узбекистан, Шри-Ланка и ОАЭ (по 3000 т).
Ключевым производителем кориандра в России является Крым: в 2025 г. аграрии полуострова собрали более 25 000 т, а под урожай 2026 г. засеяно свыше 60 000 га. Посевные площади в Крыму превышают общие показатели по остальной части страны.
24 июля «Агроэкспорт» сообщал, что российский экспорт продукции АПК в страны Африки в первом полугодии вырос на 40% в натуральном выражении (до 11 млн т) год к году. В ценовом выражении показатель также увеличился на 35% (до $2,9 млрд). Большую часть поставок из России в Африку составила пшеница – около 10,2 млн т. В тройку товаров-лидеров также вошли ячмень (234 000 т) и соевое масло (свыше 158 000 т). Четвертую и пятую позиции рейтинга заняли жмых и шрот из семян подсолнечника (более 95 000 т) и свекловичный жом с добавкой мелассы (объем экспорта превысил 64 000 т).