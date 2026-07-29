Замсекретарь Совбеза рассказал о балансе независимости и международной кооперации

Масленников также рассказал, что Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и другими возможными партнерами по вопросам проектов в Ангаро-Енисейском кластере по глубокой переработке редкоземов. Он назвал задачей российской стороны выработать модель, при которой страна будет выступать качественным интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров. Среди ограничений к достижению этой цели замсекретаря Совбеза назвал доступ к технологиям, проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и стран ЕС.