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Замсекретарь Совбеза рассказал о балансе независимости и международной кооперации

Ведомости

Баланс между независимостью в ресурсах и необходимостью международной кооперации для решения задач технологического развития появляется через гибкие регуляторные режимы и управление рисками, заявил в интервью «Ведомостям» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.

«Противоречия между требованиями безопасности и задачей технологического развития возникают регулярно – это нормальная, системная напряженность, а не «ошибка планирования». Баланс ищется не через выбор «или безопасность, или развитие», а через гибкие регуляторные режимы, управление рисками и «песочницы», где можно экспериментировать в контролируемой среде», – отметил он.

По его словам, в этом вопросе нет единого способа решить задачу о балансе. Масленников подчеркнул, что он будет индивидуальным для каждой отрасли и для каждой производственной цепочки.

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При этом в новых отраслях, по мнению замсекретаря Совбеза, важнейшей задачей становится поиск критических узлов. В этом случае у РФ не будет необходимости «обязательно производить внутри страны абсолютно все». Россия сможет сотрудничать с международными партнерами по тем направлениям, которые не создают критической зависимости.

Масленников также рассказал, что Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и другими возможными партнерами по вопросам проектов в Ангаро-Енисейском кластере по глубокой переработке редкоземов. Он назвал задачей российской стороны выработать модель, при которой страна будет выступать качественным интегратором интересов и собирать вокруг проектов партнеров. Среди ограничений к достижению этой цели замсекретаря Совбеза назвал доступ к технологиям, проблемы с платежами, риски вторичных санкций со стороны США и стран ЕС.

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