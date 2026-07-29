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Главная / Экономика /

Инфляция за неделю с 21 по 27 июля составила 0,04%

С начала месяца потребительские цены выросли на 0,64%
Ведомости

За период с 21 по 27 июля инфляция в России составила 0,04%. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,64%, следует из данных Росстата.

Сильнее всего подорожали сахар-песок (+2,0%), куриное мясо (+1,9%), гречка (+1,2%) и свинина (+1,1%). При этом подешевели куриные яйца (-0,6%), сыры (-0,5%), вареные колбасы, сливочное масло и творог (-0,3%).

На плодоовощную продукцию цены в среднем снизились на 0,8%. Стали дешевле помидоры (-3,6%), белокочанная капуста (-2,3%), картофель (-2,0%), огурцы (-1,2%), репчатый лук (-1,1%), свекла (-1,0%) и морковь (-0,6%). При этом подорожали яблоки (+1,0%) и бананы (+0,8%).

Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены на активированный уголь и валидол (+0,4%), нафазолин (+0,3%), левомеколь (+0,2%), корвалол и нимесулид (+0,1%). Снизились цены на пенталгин и римантадин (-0,2%), метамизол натрия и ренгалин (-0,1%).

Из непродовольственных товаров подорожали спички (+0,9%), туалетная бумага (+0,5%), зубные щетки (+0,3%), стиральные порошки (+0,2%). Туалетное мыло и зубная паста, наоборот, стали немного дешевле (-0,1%). Снизились цены на шампуни (-0,3%).

Детские футболки и спортивные костюмы подорожали на 0,3%, детские джинсы – на 0,1%, а детские кроссовки подешевели на 0,1%. Выросли цены на электропылесосы (+0,6%), телевизоры и смартфоны (+0,2%).

На автомобильный бензин цены стали выше на 0,6%, а на дизель – ниже на 0,1%.

Снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России (-8,5%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-8,0%), подешевели путевки в дома отдыха, пансионаты (-0,7%) и санатории (-0,4%).

На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. Прогноз диапазона инфляции за 2026 г. вырос до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.

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