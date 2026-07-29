Инфляция за неделю с 21 по 27 июля составила 0,04%

На заседании 24 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14%. Прогноз диапазона инфляции за 2026 г. вырос до 6–7% с апрельского 4,5–5,5% из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели 4%.