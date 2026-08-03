США и Япония подтвердили совместную интервенцию по покупке иены

По данным Reuters, это первая совместная интервенция США и Японии на валютном рынке с 2011 г. Согласно оценкам экспертов, на торгах в Нью-Йорке 30 июля японское правительство продало почти $59 млрд для покупки иены. 31 июля, сразу после пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды, курс иены вновь резко вырос. Рынок расценил это как дополнительную интервенцию Токио.