США и Япония подтвердили совместную интервенцию по покупке иены
Вашингтон и Токио подтвердили совместную интервенцию по покупке иены, передает The Business Times.
«Совместная интервенция – это кульминация союза Японии с США», – заявил главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура.
2 августа Reuters писало со ссылкой на источники, что Япония официально подтвердит совместные с США действия на валютном рынке, направленные на остановку обвального падения иены. Тогда анонсировалось, что Токио подчеркнет решимость обеих стран противостоять чрезмерному ослаблению национальной валюты.
По данным Reuters, это первая совместная интервенция США и Японии на валютном рынке с 2011 г. Согласно оценкам экспертов, на торгах в Нью-Йорке 30 июля японское правительство продало почти $59 млрд для покупки иены. 31 июля, сразу после пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды, курс иены вновь резко вырос. Рынок расценил это как дополнительную интервенцию Токио.