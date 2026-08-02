Минфин Японии будет бороться с падением иены вместе с США
Япония официально подтвердит совместные с США действия на валютном рынке, направленные на остановку обвального падения иены. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. С соответствующим заявлением 3 августа выступит министр финансов Сацуки Катаяма. Операция, по данным источников, продолжается до сих пор, а Токио подчеркнет решимость обеих стран противостоять чрезмерному ослаблению национальной валюты.
Как сообщается, это первая совместная интервенция США и Японии на валютном рынке с 2011 г. По оценкам экспертов, в ходе торгов в Нью-Йорке 30 июля японское правительство продало почти $59 млрд для покупки иены. 31 июля, сразу после пресс-конференции главы Банка Японии Кадзуо Уэды, курс иены вновь резко вырос. Рынок расценил это как дополнительную интервенцию Токио.
Представители Минфина Японии и Банка Японии дали понять, что действуют в тесной координации. В свою очередь, Минфин США уведомил ряд банков о возможной интервенции на рынке иены и рекомендовал им быть готовыми к дальнейшим шагам. О совместных намерениях свидетельствует и то, что Токио заявил о наличии у него инструментов для обеспечения рыночной ликвидности, включая доступ к механизмам ФРС, позволяющим обойтись без распродажи американских госбумаг.
Аналитики связывают координацию двух стран, помимо прочего, с обеспокоенностью Вашингтона ростом доходности казначейских облигаций США, который может усилиться в случае продолжения распродаж на долговом рынке. В Токио также следят за динамикой доходности японских госбумаг. Министр экономики Минору Киути заявил 2 августа о намерении правительства активизировать взаимодействие с рынками для сохранения доверия к фискальной устойчивости страны.
Японская иена 30 июня в ходе торгов на рынке форекс оказалась на минимуме за 40 лет. Как сообщал Reuters, последний раз валюта опускалась до этого уровня в 1986 г. Эксперты связывают текущее ослабление иены с большой разницей между японскими и мировыми ставками.