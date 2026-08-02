Минфин Японии будет бороться с падением иены вместе с США

Представители Минфина Японии и Банка Японии дали понять, что действуют в тесной координации. В свою очередь, Минфин США уведомил ряд банков о возможной интервенции на рынке иены и рекомендовал им быть готовыми к дальнейшим шагам. О совместных намерениях свидетельствует и то, что Токио заявил о наличии у него инструментов для обеспечения рыночной ликвидности, включая доступ к механизмам ФРС, позволяющим обойтись без распродажи американских госбумаг.