Собянин объяснил, почему нельзя переводить экономику на военные рельсы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что призывы мобилизовать экономику и переориентировать ее на нужды СВО не имеют смысла. По его словам, без мирной экономики невозможно достичь успехов на фронте. Соответствующее интервью градоначальник дал генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война», – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что сохранение мирной экономики является основой для стабильности в стране и успешного ведения боевых действий. Он также отметил, что Москва продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО, включая производство военной продукции, медицинского оборудования и микроэлектроники.