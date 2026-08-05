Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,01+0,49%BISVP9,8+0,2%MGTS1 308+0,93%IMOEX2 289,78+0,91%RTSI889,12+0,91%RGBI115,19+0,27%RGBITR775,09+0,29%
Главная / Экономика /

Собянин объяснил, почему нельзя переводить экономику на военные рельсы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что призывы мобилизовать экономику и переориентировать ее на нужды СВО не имеют смысла. По его словам, без мирной экономики невозможно достичь успехов на фронте. Соответствующее интервью градоначальник дал генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война», – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что сохранение мирной экономики является основой для стабильности в стране и успешного ведения боевых действий. Он также отметил, что Москва продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО, включая производство военной продукции, медицинского оборудования и микроэлектроники.

В ноябре 2025 г. Собянин подписал бюджет Москвы на 2026–2028 гг., предусматривающий рост доходов столицы до 6,9 трлн руб. к 2028 г. В 2022 г. мэр направлял доходы от новогодних мероприятий на поддержку СВО, подчеркивая важность сохранения малого бизнеса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте